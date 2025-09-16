12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل

انتشلت قوات الانقاذ النهري جثة طفلة من نهر النيل بعد 12 يوما من غرقها في مدينة البدرشين واستمرار عمليات البحث عن جثمانها حتى تم العثور عليه بمنطقة بولاق أبو العلا حيث جرفها التيار.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض طفلة للغرق في نهر النيل، بإحدى قرى البدرشين، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية تبلغ من العمر 15 سنة، اختل توازنها وسقطت بالنيل، مما أسفر عن مصرعها لعدم إجادتها السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث لمدة 12 يوما، حتى تم العثور على جثة الطفلة اليوم الثلاثاء، وتم انتشالها، ونقلها إلى مشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.