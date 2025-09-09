كان بيغسل التوك توك.. انتشال جثة سائق غرق في نيل الصف| صور

عثر رجال الضفادع البشرية على جثة سائق توك توك غرق في نهر النيل أثناء إحضاره مياها لغسل مركبة التوك توك، وتم انتشال جثته ونقله إلى المستشفى.

وكشف شهود عيان سبب غرق الضحية، فذكروا أنه توجه إلى منطقة جزيرة فيشر في الصف، لغسل التوك توك الخاص به، وأثناء تعبئة عبوة مياه، اختل توازنه، وسقط غارقا في نهر النيل، ليلقى مصرعه لعدم إجادته السباحة.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بغرق شخص في نهر النيل بالصف، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن سائق توك توك تعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.