أكسيوس عن مسئول أمريكي: إدارة ترامب أبلغت طهران الاستعداد للتفاوض

أفاد موقع أكسيوس، وفقا لمسئول أمريكي بأن إدارة ترامب أبلغت طهران عبر قنوات متعددة استعدادها لعقد لقاء للتفاوض على اتفاق.

وأوضح أكسيوس، أن ترامب لا يزال منفتحا على حل دبلوماسي مع إيران، كما أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إيران ليست مناورة.

وشهدت الساحة الدبلوماسية تحركات ملحوظة هذا الأسبوع، حيث تعمل مصر وتركيا وقطر بشكل مشترك على تنظيم لقاء في أنقرة، بين مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين، في محاولة لإعادة إطلاق حوار مباشر بين الطرفين بعد توترات طويلة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الإقليمية.

وأفادت مصادر موقع أكسيوس الأمريكي، بأن هذه الجهود الإقليمية تسعى لتوفير منصة محايدة للتواصل بين الجانبين، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتهديدات بتصعيد عسكري قد يشمل إيران والولايات المتحدة.

وأكدت المصادر، أن الدول الثلاث تركيا ومصر وقطر تعمل على تنسيق الاتصالات مع كل من واشنطن وطهران لإقناعهما بالمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يُتوقع أن يُعقد في أنقرة خلال الأيام المقبلة.

