أغضبهم بشدة.. شاهد.. ترامب يترك الصحفيين ويتوجه إلى حفل زفاف

ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصحفيين أثناء لقائه معهم، وتوجه إلى حفل زفاف، الأمر الذي تسبب في غضب شديد تجاه ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر وزارة الأمن الداخلي بالابتعاد عن «الاحتجاجات و/أو أعمال الشغب» في المدن التي يقودها الديمقراطيون، في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة مئات المظاهرات المناهضة لهيئة الهجرة والجمارك.

وفي منشور على موقع «تروث سوشيال»، نُشر يوم السبت، أشار ترامب إلى أن عملاء وزارة الأمن الداخلي سيظلون «حازمين» في حماية الممتلكات الفيدرالية وسط هذه الاحتجاجات.

وكتب ترامب: «لذلك، إلى جميع الحكومات المحلية، والحكام، ورؤساء البلديات الذين يشكون، أخبرونا عندما تكونون مستعدين، وسنكون هناك، ولكن قبل أن نفعل ذلك، يجب عليكم استخدام كلمة: من فضلكم».

وأعلن المنظمون توقع تنظيم أكثر من 300 احتجاج تحت شعار «أخرجوا إدارة الهجرة والجمارك من كل مكان» في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، مع تزايد الغضب إزاء مقتل رينيه جود وأليكس بريتي رميًا بالرصاص.