مسلسلات رمضان.. أحمد رمزي ريفي طموح في برومو مسلسل فخر الدلتا

طرحت منصة watch it، برومو مسلسل فخر الدلتا، الفنان أحمد رمزي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو، يظهر أحمد رمزي، بشخصية شاب من الأرياف يأتي إلى القاهرة مُحمل بالطموحات من بلده، ويعمل في شركة إعلانات ويحاول مواجهة التحديات في إطار كوميدي.

بوسترات مسلسل فخر الدلتا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل فخر الدلتا من بطولة أحمد رمزي، بوستر العمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

بوستر مسلسل فخر الدلتا

مسلسل فخر الدلتا

ينتمي مسلسل “فخر الدلتا” إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، إذ يقدم تجربة إنسانية ترتكز على تفاصيل اجتماعية مؤثرة ومواقف درامية متشابكة.

ويجسّد أحمد رمزي خلال أحداث العمل شخصية شاب يُدعى محمد صلاح فخر، طموح ويعيش في إحدى قرى الدلتا. تدور الأحداث حول رحلته الشاقة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الشباب المبدع خارج العاصمة، ومحاولاتهم المستمرة لتجاوزها من أجل الوصول إلى النجاح.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ، انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.