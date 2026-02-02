قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
مفتي الجمهورية يترأس الجلسة العلمية الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر دعم حقوق المرأة
محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض اهناسيا ضمن سلسلة أهلاً رمضان

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض "أهلاً رمضان"بمدينة اهناسيا ، والذي تنظمه الوحدة المحلية بالتعاون والتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة،وتحت إشراف مديرية التموين،ضمن سلسلة المعارض المقررإقامتها على مستوى مراكز المحافظة استعداداً للشهر المبارك،في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تفقد المحافظ  المعرض، المقام بجوار الوحدة المحلية، ويتكون من عدة باكيات، تضم معظم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات وبيض المائدة "من إنتاج مشروعات الدواجن المركزية التابع لديوان عام المحافظة" وياميش ومستلزمات شهر رمضان،حيث أثنى المحافظ على المعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية ،مشيداً بجودة المعروضات وتنوعها ومناسبتها لكافة الأذواق ومستويات الدخول ،خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة تهدف إلى التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التموينية على مستوى المراكز، مشيرا إلى ان معرض اهناسيا يُعتبر ثاني معرض يتم افتتاحه، بعد المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف العاصمة ،وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص، إلى جانب السلاسل التجارية الكبرى، ،مشيرا إلى أن منظومة المعارض تخضع لإشراف متكامل من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية وإشراف الوحدة الاقتصادية.

وتضمنت الجولة تفقد انتظام العمل في مبادرة سوق" اليوم الواحد " التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يخفف العبء عن كاهل الأسر، ويُسهم في تحقيق استقرار والتوازان في الأسواق داخل المحافظة.وتقديم مختلف صور وأشكال الدعم المتاحة و الممكنة لهم ، حيث أكد المحافظ أهمية تفعيل واستدامة المبادرة التي تتميز بتقليل الوسطاء وتقصير سلسلة التوريد،بما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين، مع ضمان جودتها وسهولة الوصول إليها.

