جمال شعبان يقدم الوصايا السبع لزيادة المناعة في الشتاء

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من النصائح الذهبية التي وصفها بـ “الوصايا السبع” لتعزيز المناعة خلال فصل الشتاء، والوقاية من الميكروبات والعدوى الموسمية.

وأكد أن اتباع نمط حياة صحي السلاح الأقوى لحماية الجسم، بعيدًا عن الإفراط في الأدوية أو الاعتماد على وصفات غير علمية.



وأوضح شعبان أن الوصية الأولى تجنب الإجهاد قدر الإمكان، لأن التوتر يرفع هرمون الكورتيزول الذي يزيد من الالتهابات ويُضعف الجهاز المناعي.



كما شدد على أهمية الحصول على الفيتامينات الطبيعية، وفي مقدمتها فيتامين د الموجود في البيض والأسماك مع ضرورة التعرض للشمس، إضافة إلى إمكانية تناول مكملات تحت إشراف طبي.

وأشار أيضًا إلى دور فيتامين سي المتوفر في البرتقال والليمون والموالح في دعم المناعة.

وشملت الوصايا كذلك تجنب الكحوليات تمامًا، والامتناع عن التدخين، نظرًا لتأثيرهما المباشر في إضعاف جهاز المناعة وإرهاق أجهزة الجسم المختلفة.

كما دعا شعبان إلى ممارسة الرياضة بانتظام وتحريك الجسم يوميًا، إضافة إلى النوم لفترات كافية لضبط الهرمونات وتجديد نشاط المناعة.

أما الوصية السابعة فكانت التركيز على السلام النفسي والتكيف مع الضغوط والصدمات النفسية والعاطفية، باعتبار أن الاستقرار العاطفي يؤثر بشكل كبير في قوة الجهاز المناعي.



وختم رسالته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والابتعاد عن الزعل، قائلاً: “ما تزعلوش”.