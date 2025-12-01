قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
مرأة ومنوعات

جمال شعبان يقدم الوصايا السبع لزيادة المناعة في الشتاء

جمال شعبان
جمال شعبان
ريهام قدري

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من النصائح الذهبية التي وصفها بـ “الوصايا السبع” لتعزيز المناعة خلال فصل الشتاء، والوقاية من الميكروبات والعدوى الموسمية.

وأكد أن اتباع نمط حياة صحي السلاح الأقوى لحماية الجسم، بعيدًا عن الإفراط في الأدوية أو الاعتماد على وصفات غير علمية.


وأوضح شعبان أن الوصية الأولى تجنب الإجهاد قدر الإمكان، لأن التوتر يرفع هرمون الكورتيزول الذي يزيد من الالتهابات ويُضعف الجهاز المناعي.


كما شدد على أهمية الحصول على الفيتامينات الطبيعية، وفي مقدمتها فيتامين د الموجود في البيض والأسماك مع ضرورة التعرض للشمس، إضافة إلى إمكانية تناول مكملات تحت إشراف طبي.

 وأشار أيضًا إلى دور فيتامين سي المتوفر في البرتقال والليمون والموالح في دعم المناعة.

وشملت الوصايا كذلك تجنب الكحوليات تمامًا، والامتناع عن التدخين، نظرًا لتأثيرهما المباشر في إضعاف جهاز المناعة وإرهاق أجهزة الجسم المختلفة.

كما دعا شعبان إلى ممارسة الرياضة بانتظام وتحريك الجسم يوميًا، إضافة إلى النوم لفترات كافية لضبط الهرمونات وتجديد نشاط المناعة.

أما الوصية السابعة فكانت التركيز على السلام النفسي والتكيف مع الضغوط والصدمات النفسية والعاطفية، باعتبار أن الاستقرار العاطفي يؤثر بشكل كبير في قوة الجهاز المناعي.


وختم رسالته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والابتعاد عن الزعل، قائلاً: “ما تزعلوش”.

جمال شعبان رفع المناعة تقوية المناعة

