الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
ريهام قدري

قال المهندس ماجد أبوزاهرة المختص بعلم الفلك إن الأوساط الفلكية تترقب ظهور مذنب جديد قد يكون من أبرز الظواهر السماوية المنتظرة خلال عام 2026، وهو المذنب C/2025 R3 (بان ستارز)، الذي جرى اكتشافه في سبتمبر 2025 بواسطة مشروع «بان-ستارز» المتخصص في مسح السماء ورصد الأجرام العابرة القريبة من الأرض.

وأوضح أبوزاهرة، أن المذنب ينتمي إلى فئة المذنبات طويلة الدورة القادمة من أطراف النظام الشمسي، ويتجه حاليًا نحو المناطق الداخلية، حيث من المتوقع أن يصل إلى أقرب نقطة له من الشمس في 20 أبريل 2026، على مسافة تقدر بنحو نصف وحدة فلكية، وهي مسافة كافية لتنشيط مكوناته الجليدية دون أن تضعه في نطاق الخطر الكبير للتفكك.


وأضاف أن المذنب سيمر بعد ذلك بأيام قليلة، وتحديدًا في 27 أبريل 2026، بأقرب مسافة له من الأرض، ما يتيح نافذة زمنية مهمة للرصد، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية لمشاهدته باستخدام المناظير الفلكية، وربما بالعين المجردة إذا بلغ مستوى سطوع مناسب، رغم أن قربه الظاهري من الشمس قد يمثل تحديًا خلال بعض فترات الرصد.

وأشار أبوزاهرة إلى أن سطوع المذنب لا يزال محل تقدير وتوقع، لافتًا إلى أن بعض الحسابات تشير إلى أن لمعانه قد يبقى في حدود القدر الثامن، وهو ما يجعله هدفًا للمناظير فقط، بينما تفتح تقديرات أخرى الباب أمام احتمالية حدوث زيادة مفاجئة في لمعانه نتيجة ظاهرة «التشتت الأمامي للضوء»، والتي قد ترفع سطوعه إلى حدود القدر الثالث أو الثاني، بما يسمح برصده بالعين المجردة من أماكن مظلمة.


وأكد أن فرص الرصد تتحسن مع تزامن مرور المذنب مع فترة القمر الجديد في 17 أبريل 2026، موضحًا أن أفضل أوقات الرصد في نصف الكرة الشمالي ستكون خلال ساعات الفجر في منتصف أبريل، بينما تتوافر فرص أوضح لسكان نصف الكرة الجنوبي بعد غروب الشمس مع بداية مايو.
 

وشدد أبوزاهرة على أن المذنبات بطبيعتها غير قابلة للتنبؤ الدقيق، إذ قد تبقى خافتة على عكس التوقعات، أو تشهد سطوعًا مفاجئًا، أو تتعرض نواتها للتفكك عند الاقتراب من الشمس، ما يغير سلوكها بالكامل.

واختتم  بالتأكيد على أن المذنب C/2025 R3 (بان ستارز) يظل واحدًا من أكثر الأجسام السماوية المنتظرة خلال عام 2026، سواء تحول إلى مذنب ساطع يلفت أنظار العامة، أو اقتصر حضوره على متابعات فلكية متخصصة، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح هذا الزائر الكوني المنتظر.

الابراج ظواهر فلكية الفلك مذنب ٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

