بعد إثارة الجدل.. وزير الشباب عن تصريحاته بمعرض الكتاب: محض حديث اقتطع من سياق المعنى العام
وثائق ومعلومات مهمة.. أحمد موسى: الطبعة الأولى من كتاب أسرار خلصت ونزلنا بالتانية
أحمد موسى: الحمد لله بلدنا في أمن وأمان.. وأبطال الداخلية والجيش دفعوا ثمن كبير
تأهلنا لدوري الأبطال بسببه.. جوارديولا يتغنى بأداء عمر مرموش
قانون لحماية الأسرة من فوضى التكنولوجيا.. تحرك برلماني عاجل استجابة لتوجيهات الرئيس
أحمد موسى: الشرطة والجيش يحميان الدولة ومقدراتها وشعبها وليس شخصا بعينه
زاريتا: روسيا تُفشل أي تسوية والموقف الأوروبي– الأمريكي يفاقم الأزمة
أحمد موسى: مصر مفيهاش ميليشيات.. عندنا مؤسسات وطنية عظيمة
ليفربول يتأخر 2-1 أمام بورنموث في الشوط الأول بالبريميرليج
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
وزيرة اقتصاد جرينلاند: سيادتنا خط أحمر .. ونؤكد الانتماء الكامل للدنمارك
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
رياضة

ليفربول يتأخر 2-1 أمام بورنموث في الشوط الأول بالبريميرليج

ليفربول
ليفربول
مجدي سلامة

تأخر فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف أمام نظيره بورنموث، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح أساسيًا بعدما كانت أخر مباراة له في البريميرليج قبل الذهاب لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، على دكة البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا أمام برايتون.

تقدم فريق بورنموث بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب إيفانيلسون.

ثم أضاف أليكس خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وقلص الهولندي فيرجيل فان دايك الفارق للريدز بعد تسجيله هدف في الدقيقة 45+1.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك – جو جوميز - جيريمي فريمبونج

خط الوسط: ريان جرافنبيرش – ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - محمد صلاح - وجاكبو.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

ترامب

ترامب : الولايات المتحدة تحب جنود المملكة المتحدة العظماء

أرشيفية

العاصفة "فيرن" تضرب الولايات المتحدة و السلطات تلغي 9 آلاف رحلة

روسيا و وكرانيا

جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي .. غدا

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

