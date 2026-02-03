كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفيدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام زيسكو الزامبي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من عبدول ميفير حكم ساحة، ويعاونه كل من كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي مساعدين وأنطوان ماكس ديبادو حكما رابعا.

واختار "كاف" الزيمبابوي بوانيا تينداي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام آلان برايس من جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.