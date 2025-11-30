بضغطة واحدة.. استبدل "سيري" بـ ChatGPT على هواتف آيفون

إذا كنت من مستخدمي آيفون 15 برو أو الأحدث وتبحث عن بديل أكثر قوة ودقة للمساعد الصوتي "سيري"، فإن OpenAI قد قدمت لك الحل الأمثل.

مع التحديث الأخير لتطبيق ChatGPT على هواتف آيفون، أصبح بإمكانك الآن تحويل زر الاكشن إلى اختصار يتيح لك تشغيل وضع الصوت في ChatGPT مباشرة دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

وفقا لما نشرته MacRumors، فإن هذه الحيلة الذكية حولت زر الاكشن إلى "بوابة سريعة" لـ ChatGPT، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى القدرات الصوتية المتطورة للمساعد الذكي.

وبينما لا تزال آبل تلتزم بإبقاء سيري على الزر الجانبي, فإن هذا الاختصار الجديد يسهل التفاعل مع المساعد الذكي OpenAI دون الحاجة لفتح التطبيق يدويا.

ChatGPT على هواتف آيفون

تفعيل ChatGPT عبر زر الاكشن:

منذ إطلاقه مع آيفون 15 برو، كان زر الاكشن أحد أبرز الميزات التي أضافتها آبل، حيث يسمح للمستخدمين بتخصيصه لعدة اختصارات، مثل تشغيل الكاميرا أو تفعيل الفلاش أو تسجيل الملاحظات الصوتية، ومع تحديث OpenAI الأخير، أصبح بإمكانك الآن استخدام نفس الزر لتشغيل وضع الصوت في ChatGPT.

كيفية إعداد ChatGPT عبر زر الاكشن على الآيفون:

الخطوة الأولى: قم بتحميل وتثبيت تطبيق ChatGPT من متجر التطبيقات، ثم سجل الدخول.

الخطوة الثانية: اذهب إلى إعدادات جهازك واضغط على "زر الاكشن".

الخطوة الثالثة: في قسم "التحكم"، اضغط على السهم بجانب الاختصار الحالي.

الخطوة الرابعة: استخدم شريط البحث للبحث عن ChatGPT.

الخطوة الخامسة: اختر "فتح ChatGPT Voice".

بعد إعداد هذه الخطوات، يمكنك ببساطة الضغط مطولا على زر الاكشن لتشغيل وضع الصوت في ChatGPT على الفور، في المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الميزة، قد يطلب منك السماح بالوصول إلى الميكروفون، اضغط على "السماح" لتستمر.