مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
ألعاب نارية وشماريخ.. ضبط 5 شباب متهمين بتعريض حياة مواطني المحلة للخطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محادثة أسرع.. سامسونج تكشف رسميًا عن "بيكسبي" الجديد

مساعد Bixby
مساعد Bixby
لمياء الياسين

مع إطلاق النسخة التجريبية الخامسة من واجهة المستخدم One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25، قدمت سامسونج بهدوء تحديثًا رئيسيًا لمساعد Bixby. يشير سجل التغييرات فقط إلى ترقية إصدار Bixby، لكنّ المستخدمين الأوائل أبلغوا عن تغييرات جوهرية أعمق.

يتم حاليًا طرح التحديث في مناطق تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والهند وكوريا وبولندا، بحجم تنزيل يبلغ حوالي 550 ميجابايت وحزمة الأمان لشهر فبراير 2026.
بحسب مستخدمي النسخة التجريبية، يقدم المساعد الآن إجابات أسرع وأكثر تفصيلاً بشكل ملحوظ. كما يمكنه إنشاء محتوى أطول وأكثر تنظيماً، مثل القصائد والمقالات والشروحات المتعمقة، مباشرة على الجهاز.

مساعد Bixby

 وقد لاحظ بعض المختبرين ظهور أيقونة صغيرة لبيربلكسيتي في بعض نتائج البحث و لم تؤكد سامسونج رسميًا هذا التكامل في هذه النسخة التجريبية، لكن الإشارة المرئية توحي بقوة بدعم بيربلكسيتي للذكاء الاصطناعي في الواجهة الخلفية.
 

تحكم أفضل بالجهاز
 

إلى جانب الاستعلامات عبر الإنترنت، يبدو بيكسبي أكثر استجابةً عند التحكم بالهاتف نفسه.

تُنفَّذ الأوامر الصوتية الطبيعية، مثل "اضبط سطوع الشاشة على 30%" أو "غيّر مستوى صوت النظام إلى 3"، فورًا، دون الحاجة إلى تصفح القوائم. قد يبدو هذا بسيطًا، لكن التحكم السلس على مستوى النظام هو تحديدًا ما تفتقر إليه المساعدات الصوتية غالبًا.

يبدو أن المساعد الآن يفهم بشكل أفضل كلاً من الجهاز والسياق عبر الإنترنت، حيث يمزج بين التحكم في الأجهزة والذكاء المدعوم بالويب.

قامت سامسونج أيضًا بتحديث تجربة المستخدم البصرية. عند تفعيل بيكسبي، يعرض الآن شريط رسوم متحركة أنيقًا على شكل حبة دواء أسفل الشاشة. يظهر رمز بيكسبي على اليسار، والميكروفون على اليمين، وتضيء الحواف بشكل خفيف أثناء الاستماع. التصميم العام يبدو أكثر عصرية وأقل إزعاجًا.

لطالما واجه بيكسبي صعوبة في منافسة مساعد جوجل، ومؤخرًا مساعد جيميني. لكن هذا التحديث يشير إلى أن سامسونج بدأت تولي مساعدها اهتمامًا أكبر. ومع توقع إطلاق النسخة المستقرة من واجهة المستخدم One UI 8.5 بالتزامن مع هاتف سامسونج جالاكسي S26 في حدث Galaxy Unpacked بتاريخ 25 فبراير، قد تُمهد هذه النسخة التجريبية الطريق لانطلاقة أوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مجلس الدولة

تأجيل طعن إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب لـ 14مارس

الطفل مازن حسن أنور

العثور على طفل غريق بعد تغيبه 5 أيام بمركز صدفا في أسيوط

أرشيفية

تجديد حبس عاطل متهم بالتحـ.رش بسيدة في السلام

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

