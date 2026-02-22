محادثة أسرع.. سامسونج تكشف رسميًا عن "بيكسبي" الجديد

مع إطلاق النسخة التجريبية الخامسة من واجهة المستخدم One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25، قدمت سامسونج بهدوء تحديثًا رئيسيًا لمساعد Bixby. يشير سجل التغييرات فقط إلى ترقية إصدار Bixby، لكنّ المستخدمين الأوائل أبلغوا عن تغييرات جوهرية أعمق.

يتم حاليًا طرح التحديث في مناطق تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والهند وكوريا وبولندا، بحجم تنزيل يبلغ حوالي 550 ميجابايت وحزمة الأمان لشهر فبراير 2026.

الهواتف المحمولة

بحسب مستخدمي النسخة التجريبية، يقدم المساعد الآن إجابات أسرع وأكثر تفصيلاً بشكل ملحوظ. كما يمكنه إنشاء محتوى أطول وأكثر تنظيماً، مثل القصائد والمقالات والشروحات المتعمقة، مباشرة على الجهاز.

وقد لاحظ بعض المختبرين ظهور أيقونة صغيرة لبيربلكسيتي في بعض نتائج البحث و لم تؤكد سامسونج رسميًا هذا التكامل في هذه النسخة التجريبية، لكن الإشارة المرئية توحي بقوة بدعم بيربلكسيتي للذكاء الاصطناعي في الواجهة الخلفية.



تحكم أفضل بالجهاز



إلى جانب الاستعلامات عبر الإنترنت، يبدو بيكسبي أكثر استجابةً عند التحكم بالهاتف نفسه.

تُنفَّذ الأوامر الصوتية الطبيعية، مثل "اضبط سطوع الشاشة على 30%" أو "غيّر مستوى صوت النظام إلى 3"، فورًا، دون الحاجة إلى تصفح القوائم. قد يبدو هذا بسيطًا، لكن التحكم السلس على مستوى النظام هو تحديدًا ما تفتقر إليه المساعدات الصوتية غالبًا.

يبدو أن المساعد الآن يفهم بشكل أفضل كلاً من الجهاز والسياق عبر الإنترنت، حيث يمزج بين التحكم في الأجهزة والذكاء المدعوم بالويب.



قامت سامسونج أيضًا بتحديث تجربة المستخدم البصرية. عند تفعيل بيكسبي، يعرض الآن شريط رسوم متحركة أنيقًا على شكل حبة دواء أسفل الشاشة. يظهر رمز بيكسبي على اليسار، والميكروفون على اليمين، وتضيء الحواف بشكل خفيف أثناء الاستماع. التصميم العام يبدو أكثر عصرية وأقل إزعاجًا.

لطالما واجه بيكسبي صعوبة في منافسة مساعد جوجل، ومؤخرًا مساعد جيميني. لكن هذا التحديث يشير إلى أن سامسونج بدأت تولي مساعدها اهتمامًا أكبر. ومع توقع إطلاق النسخة المستقرة من واجهة المستخدم One UI 8.5 بالتزامن مع هاتف سامسونج جالاكسي S26 في حدث Galaxy Unpacked بتاريخ 25 فبراير، قد تُمهد هذه النسخة التجريبية الطريق لانطلاقة أوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.