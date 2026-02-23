لعبة القدر| محمد نجاتي يفجر مفاجأة حول أسرار اختياره لمسلسل الحشاشين

كشف الفنان محمد نجاتي عن تجربة فريدة في حياته المهنية، قائلاً إنها المرة الأولى التي اتصل فيها بشخص طالبًا العمل.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه اتصل بالأستاذ عبد الحليم كمال بعدما شاهد إعلانًا لمسلسل الحشاشين، قائلاً: "عمري ما حصل معايا شيء زي كده، ولا أظن أنه سيحدث مرة أخرى".

وأضاف نجاتي أنه شعر فورًا بانجذابه إلى العمل، وكأنه وجد نفسه داخل أحداث المسلسل قبل حتى أن يبدأ التصوير: "الإنسان أحيانًا يحس إنه دخل مكان ورأى نفسه فيه من قبل، وهذا ما شعرت به عند مشاهدة الإعلان".

وأشار نجاتي إلى أنه بعد مكالمته مع عبد الحليم كمال، حدث شيء مذهل، حيث تم خلق دور له في خمس حلقات نهاية المسلسل بعد نصف ساعة فقط من الاتصال: "سبحان الله.. من مشاهدة الإعلان إلى تحديد دوري، كان كل شيء سلسًا بشكل غير متوقع، والحمد لله فضل الله".