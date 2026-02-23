قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للنشر 7صباحا ...3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق .. اعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة
الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية
الحبس ينتظر من يعرض طفلا للخطر.. 14 حالة يحددها قانون الطفل للتدخل الفوري
هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لعبة القدر| محمد نجاتي يفجر مفاجأة حول أسرار اختياره لمسلسل الحشاشين

محمد نجاتي
محمد نجاتي

كشف الفنان محمد نجاتي عن تجربة فريدة في حياته المهنية، قائلاً إنها المرة الأولى التي اتصل فيها بشخص طالبًا العمل. 

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه اتصل بالأستاذ عبد الحليم كمال بعدما شاهد إعلانًا لمسلسل الحشاشين، قائلاً: "عمري ما حصل معايا شيء زي كده، ولا أظن أنه سيحدث مرة أخرى".

وأضاف نجاتي أنه شعر فورًا بانجذابه إلى العمل، وكأنه وجد نفسه داخل أحداث المسلسل قبل حتى أن يبدأ التصوير: "الإنسان أحيانًا يحس إنه دخل مكان ورأى نفسه فيه من قبل، وهذا ما شعرت به عند مشاهدة الإعلان".

وأشار نجاتي إلى أنه بعد مكالمته مع عبد الحليم كمال، حدث شيء مذهل، حيث تم خلق دور له في خمس حلقات نهاية المسلسل بعد نصف ساعة فقط من الاتصال: "سبحان الله.. من مشاهدة الإعلان إلى تحديد دوري، كان كل شيء سلسًا بشكل غير متوقع، والحمد لله فضل الله".

محمد نجاتي خط أحمر محمد موسى

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

الإسماعيلي

طارق العشري: الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي واضح

بيراميدز

نادر شوقي يثير الجدل: بيراميدز.. “الأشطر” في سوق الانتقالات

زيزو

زيزو يواصل برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة بقوة للنادي الأهلي

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

