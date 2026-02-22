يسري أبو شادي: الهدف من التصعيد ليس ضربة عسكرية بل فرض شروط تفاوض.. وإيران قد تتجاوز قيود التخصيب

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن ما يجري بشأن إيران لا يشير بالضرورة إلى حرب أو ضربة عسكرية كما يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن الهدف الأساسي من التصعيد الحالي هو الضغط من أجل التفاوض، بحيث يكشف كل طرف أوراقه على طاولة المباحثات.

التصعيد الإعلامي والسياسي

وأوضح أبو شادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن التصعيد الإعلامي والسياسي يُستخدم عادة كأداة تفاوضية، مشيرًا إلى أن إيران سبق أن التزمت بقيود زمنية محددة فيما يتعلق بمستويات التخصيب، مثل نسبة 3.67% التي نص عليها الاتفاق النووي السابق، لكنها اليوم قد تتجه إلى خفض القيود بصورة أكبر أو حتى عدم الالتزام بها بالكامل إذا استمرت الضغوط.

حدة الخطاب المتبادل

وأضاف أن المشهد في مجمله يدور في إطار شد وجذب سياسي، مؤكدًا أن جميع الأطراف تدرك خطورة الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة، وأن المفاوضات تظل الهدف النهائي رغم حدة الخطاب المتبادل.



وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد استعراضًا للقوة وإعادة ترتيب للأوراق، في ظل توازنات دولية معقدة تجعل خيار الحرب مكلفًا للغاية على الجميع.