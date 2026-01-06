قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. محطات في حياة الإمام المُجدد رمز الوسطية والسلام
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21
بعد وفاة 7 أشخاص.. ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان ببنها
لا يقلل من زملائه.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تصريح محمد صلاح
برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026: ساعد زميلك في العمل
عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
لا يقلل من زملائه.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تصريح محمد صلاح

محمد شحتة

قال الناقد الرياضي، محمود شوقي، إن الكابتن محمد صلاح، لا يقصد تماما التقليل من لاعبي منتخب مصر وزملائه في منتخب مصر، فهو دائم التأكيد على تمثيلهم لأهم اللاعبين في السنوات الأخيرة للمنتخب.

وأضاف محمود شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه من الممكن أن يكون خانه التعبير في أن منتخب مصر يضم لاعبين محللين.

وتابع: بالرغم من أن هذه الحقيقة إلا أن محمد صلاح يقصد تحديدا أن المنتخبات الأفريقية الموجودة في المغرب الآن كلها تقريبا تضم لاعبين محترفين في أوروبا وغيرها.

وأكد أن صلاح يقصد فكرة الاحتراف الأوروبي بشكل أو بآخر، ولا يقصد أبدا التقليل من زملائه.

كما كشف محمود شوقي، عن موقف الكابتن حسام حسن، بعد الهدف الثالث والإشارة لبعض الجماهير ببعض الإشارات، منوها أن حسام حسن تعرض لبعض المناوشات من جماهير بنين المتجمعين في المدرج خلف دكة بدلاء منتخب مصر، وبعد الهدف هرول حسام حسن إلى هذا المدرج وأشار إليهم بهذه الإشارات وكان يجب عليه أن يبتعد عن هذه المناوشات.

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

