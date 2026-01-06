لا يقلل من زملائه.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تصريح محمد صلاح

قال الناقد الرياضي، محمود شوقي، إن الكابتن محمد صلاح، لا يقصد تماما التقليل من لاعبي منتخب مصر وزملائه في منتخب مصر، فهو دائم التأكيد على تمثيلهم لأهم اللاعبين في السنوات الأخيرة للمنتخب.

وأضاف محمود شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه من الممكن أن يكون خانه التعبير في أن منتخب مصر يضم لاعبين محللين.

وتابع: بالرغم من أن هذه الحقيقة إلا أن محمد صلاح يقصد تحديدا أن المنتخبات الأفريقية الموجودة في المغرب الآن كلها تقريبا تضم لاعبين محترفين في أوروبا وغيرها.

وأكد أن صلاح يقصد فكرة الاحتراف الأوروبي بشكل أو بآخر، ولا يقصد أبدا التقليل من زملائه.

كما كشف محمود شوقي، عن موقف الكابتن حسام حسن، بعد الهدف الثالث والإشارة لبعض الجماهير ببعض الإشارات، منوها أن حسام حسن تعرض لبعض المناوشات من جماهير بنين المتجمعين في المدرج خلف دكة بدلاء منتخب مصر، وبعد الهدف هرول حسام حسن إلى هذا المدرج وأشار إليهم بهذه الإشارات وكان يجب عليه أن يبتعد عن هذه المناوشات.