اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات الديمقراطية وسقوط قتلى ومصابين.. ماذا يحدث بحلب
موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا
أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد | صور
ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند
تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا
أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة قوية في دور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على بنين في دور الـ 16.


وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في دور الـ 16


موعد مباراة منتخب مصر القادمة 


وتقام مباراة مصر في دور ربع النهائي يوم السبت المقبل 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.


تذاع موعد مباراة منتخب مصر القادمة عبر  القنوات الناقلة beIN Sports القطرية، حيث تذاع منافسات بطولة أمم أفريقيا عبر قناتي beIN Sports MAX 1 HD وbeIN Sports MAX 3 HD.


مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو 
تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب مراكش الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.


وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يسعى كل منتخب لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

