المخرج محمد سلامة: غياب الزمالك عن المشهد سيؤدي إلى تدهور الكرة المحلية

أطلق المخرج عمرو سلامة، تحذير من خطورة غياب المنافسة بين قطبي الكرة المصرية، مشيرا إلى أن غياب الزمالك عن المشهد سيؤدي إلى تدهور الكرة المحلية، وانخفاض نسب المشاهدة والإعلانات.

واضاف المخرج عمرو سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن مصر تعدادها تضاعف في آخر عشرين سنة لكن نسبة المهتمين بالكورة قلت بشكل ملحوظ بسبب انهيار فرق جماهيرية كثير وغياب التشويق لتفوق الأهلي بسنين ضوئية لأسباب اتشرحت واتعادت كثير والجدال عليها مابيخلصش.

وتابع المخرج عمرو سلامة، أن :" كل اللي فرحان النهاردة في وقوع الزمالك هيزعل بكرة، مناخ كورة بقطب واحد بينافس فرق من غير جمهور يوصلنا لكورة مملة بلا روح بلا قيمة تسويقية".