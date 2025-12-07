رئيس مصنع قادر: نسعى لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصنع قادر ضمن خطط التطوير والتوسع الصناعي

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع بدأ في إنتاج السيارات عام 1962، مشيرا إلى أن أول مدرعة في الشرق الأوسط كانت من مصنع قادر، وتم إطلاق عليها “مدرعة الوليد”، والتي كانت نموذج للصناعة المصرية العميقة، وكانت مكوناتها محلية الصنع.

وقال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن مدرعة الوليد كانت المدرعة الرئيسية للقوات المسلحة، وبعدها "كانت الدرعة "فهد"، ومدرعة "التمساح والتي تعتبر فخر الصناعة المصرية.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أنه نتوسع في نسب المكون المحلي لكل منتجات المصنع لأعلى نسبة، بداية من وسائل النقل الخفيف حتى المدرعات، إضافة إلى أنه نعمل على تصنيع خلايا “الليثيوم” لأنتاج البطاريات.

وأشار اللواء عمرو عبد العزيز إلى أنه نسعى لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصنع قادر ضمن خطط التطوير والتوسع الصناعي