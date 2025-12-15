قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 15-12-2025

محمد صبيح

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، في مختلف البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين البنوك في سعر الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الشراء لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وبنك التعمير والإسكان 47.430 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.465 و47.530 جنيه.

وسجلت بنوك أخرى مثل اتش اس بى سى HSBC وبنك قناة السويس والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي، سعر شراء 47.420 جنيه وسعر بيع 47.520 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي (CIB) عرض الدولار عند 47.410 للشراء و47.510 للبيع، فيما سجلت بنوك كريدي أجريكول وبنك البركة وQNB الأهلي وبنك الكويت الوطني NBK سعر شراء 47.400 جنيه وسعر بيع 47.500 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للشراء عند 47.380 جنيه وأدنى سعر للبيع عند 47.480 جنيه، بينما أعلن البنك المركزي المصري سعر رسمي للدولار عند 47.399 للشراء و47.532 للبيع.

هذا الاستقرار يعكس حالة التوازن النسبي في سوق العملات وسط استمرار التدخلات الحكومية والرقابة على حركة الدولار في السوق المحلية.

