عرض مذهل على Surface Pro 11 .. وفر أكثر من 700 دولار على جهاز مايكروسوفت الهجين

كشفت منصة PhoneArena عن عرض يوصف بأنه من “أقوى صفقات نهاية العام” على جهاز Surface Pro 11، بعد أن هبط سعر الحاسوب الهجين من مايكروسوفت إلى مستوى يوفر على المشتري أكثر من 700 دولار مقارنة بسعره الأصلي في بعض التشكيلات.

ويقدم العرض كفرصة نادرة لمن يريد جهازًا يجمع بين قوة حاسوب محمول كامل ومرونة جهاز لوحي بقلم، خصوصًا للمستخدمين المحترفين وطلاب الجامعات وصنّاع المحتوى.​

تخفيض “ثقيل” على جهاز رائد

أوضحت PhoneArena أن الخصم الحالي على Surface Pro 11 لا يشبه تخفيضات هامشية من نوع 50 أو 100 دولار، بل يصل إلى بضع مئات من الدولارات وقد يتجاوز حاجز 700 دولار في بعض الإعدادات المزودة بمعالجات أقوى ومساحة تخزين أكبر.

يعني هذا عمليًا أن نفس الجهاز الذي كان ينافس فئة MacBook Pro و iPad Pro مجتمعيْن من حيث السعر، أصبح الآن أقرب إلى فئة الحواسيب المتوسطة–العليا من حيث التكلفة مع الاحتفاظ بمواصفات رائدة.​

شاشة وقلم وتجربة “2 في 1” متكاملة

قال التقرير إن Surface Pro 11 يواصل الاعتماد على شاشة عالية الدقة بمعدلات سطوع وتدرج لوني تجعله مناسبًا لتحرير الصور والفيديو والعمل على المستندات لفترات طويلة.

ومع دعم القلم (Surface Pen) ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، يتحول الجهاز بسهولة من وضعية لابتوب للعمل الجاد إلى وضعية تابلت للرسم وتدوين الملاحظات أو مشاهدة المحتوى، ما يفسر استمرار شعبيته لدى قطاع المصممين والطلاب.​

معالجات حديثة وكفاءة طاقة محسّنة

أوضحت PhoneArena أن الجيل الحالي من Surface Pro 11 يستفيد من منصات معالجات حديثة تركز على كفاءة استهلاك الطاقة إلى جانب الأداء الخام، ما ينعكس في عمر بطارية أطول وتجربة هادئة بأقل ضجيج ممكن من المراوح في الاستخدام اليومي.

وبفضل هذا التوازن، يصبح الجهاز خيارًا عمليًا للعمل المتنقل والاجتماعات عن بُعد، دون الحاجة للبقاء قرب منفذ كهرباء طوال اليوم.​

منافسة مباشرة مع أجهزة آبل… ولكن بسعر أقل

يشير التقرير إلى أن التخفيض يضع Surface Pro 11 في موقع تنافسي قوي أمام تشكيلة آبل، خصوصًا iPad Pro مع Magic Keyboard وMacBook Air/Pro، حيث يمكن للجهاز أن يقدم مزيج “جهاز واحد بدل اثنين”.

فمن منظور القيمة مقابل السعر، يحصل المستخدم هنا على نظام ويندوز كامل، مع دعم تطبيقات احترافية سطح مكتب، وتجربة تابلت في آن واحد، ما قد يغري من كان مترددًا بين شراء لابتوب وتابلت منفصلين.​

توقيت مثالي لطلاب الجامعة والمحترفين المتنقلين

تؤكد PhoneArena أن العرض يأتي في توقيت مثالي لمن يستعد لبداية فصل دراسي جديد أو عام عمل قادم، خاصة مع ضغط الميزانيات وارتفاع أسعار الكثير من الأجهزة المنافسة.

ومع احتمال نفاد المخزون أو عودة الأسعار لمستوياتها السابقة بعد انتهاء حملة التخفيضات، يشدد التقرير على أن من كان يضع Surface Pro 11 في قائمة أمنياته قد لا يجد فرصة أفضل خلال الفترة القريبة القادمة.​