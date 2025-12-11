المشدد 3 سنوات لـ 5 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بعين شمس بالسجن المشددة 3 سنوات .





تفاصيل الواقعة..





وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهمة بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 7 أمتار وادوات الحفر والتنقيب وسلم ).





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.