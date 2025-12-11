التعليم العالي: إعلان أول خريطة ابتكارية للمشروعات البحثية في مصر

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد اليوم إطلاق أول خريطة ابتكارية وطنية، والتي تتضمن المشروعات التي تعمل عليها الدولة حالياً، إلى جانب المشروعات التي تحتاج إليها في المرحلة المقبلة، وذلك بهدف دعم منظومة الابتكار وتعزيز توظيف البحث العلمي في خدمة التنمية.

ورد الوزير على سؤال بشأن خطة الوزارة لإعداد وتأهيل الباحثين في ظل وصول عدد الباحثين المصريين إلى مليون باحث، موضحاً أن خطة العمل لا تستهدف فقط زيادة الأعداد، بل تركز بشكل أساسي على رفع فاعلية الباحثين وتحويل أبحاثهم إلى تطبيقات عملية من خلال التحالفات العلمية المصرية، إحدى مبادرات وزارة التعليم العالي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على البحث العلمي الابتكاري المرتبط بالصناعة، بما يساهم في تعزيز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.