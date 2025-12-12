قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة
أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 12-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025 داخل السوق الرسمية  ودون أي تغيير يذكر.

ثبات سعر الدولار

وأظهر سعر الدولار ثابتا أمام الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تراجع طفيف

مع اغلاق العمل في البنوك أمس الخميس، فقد الدولار جزءا طفيفا من قيمته  لم يجاوز 9 قروش في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه 

الدولار في البنك المركزي

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراءو 47.58 جنيه للبيع

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،" البركة،أبوظبي التجاري،ميد بنك"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري اللعربي، المصري الخليجي"

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، نكست، التجاري الدولي CIB، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،HSBC،الإسكندرية،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك القاهرة، التنمية الصناعية.

