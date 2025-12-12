آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 12-12-2025

شهد سعر الدولار استقرارا في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025 داخل السوق الرسمية ودون أي تغيير يذكر.

ثبات سعر الدولار

وأظهر سعر الدولار ثابتا أمام الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس.

تراجع طفيف

مع اغلاق العمل في البنوك أمس الخميس، فقد الدولار جزءا طفيفا من قيمته لم يجاوز 9 قروش في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه

الدولار في البنك المركزي

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراءو 47.58 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،" البركة،أبوظبي التجاري،ميد بنك"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري اللعربي، المصري الخليجي"

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، نكست، التجاري الدولي CIB، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،HSBC،الإسكندرية،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول"

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك القاهرة، التنمية الصناعية.