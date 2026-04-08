تطبيق يزعم تقديم خدمات لأعضاء الزمالك والنادي يتهمه بالنصب

تضرر نادي الزمالك من تطبيق إلكتروني ادعى صاحبه تقديم خدمات لأعضاء النادي، للنصب عليهم، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد مسؤولي نادي الزمالك، وكيلا عن رئيس النادي، تضرر فيه من انتشار تطبيق إلكتروني باسم النادي، للنصب على الأعضاء، ادعى ناشئه تقديم خدمات من خلاله، منها تجديد اشتراكات العضوية والاشتراك في الألعاب الرياضية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات إنشاء التطبيق، والمسؤولين عنه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.