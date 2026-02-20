كيف يمارس الأبناء الديكتاتورية على الآباء؟ نقاش بين شاب والدكتور علي جمعة

وجه أحد الشباب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، يقول فيه: إزاي الأبناء ممكن يمارسوا الديكتاتورية على الآباء؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، على هذا السؤال، خلال برنامج "نور الدين والشباب" على قناة "سي بي سي"، أن الأبناء يمارسون الديكتاتورية على الآباء من خلال فرض آرائهم على آبائهم بحجة أنه لا يريد الدخول تحت قواعد الأسرة.

وتابع: مثلا مش عايز يأكل مع الأسرة على مائدة واحدة ويفضل الوجبات السريعة على هذا الأمر، ليرد عليه الشاب أنه يريد أن ياكل ما يريد وليس الأمر مجرد فرض رأي.