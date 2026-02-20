مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 .. أمير كرارة ينجح فى القبض على عناصر إرهابية بوكر جديد

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 تطورا مثيرا فى الأحداث حيث تعود الى عهد سيد قطب أثناء تواجده فى السجن ويدخل عليه محمود عزت بهدف ان يعالجه ولكن يحصل على بعض التعليمات التى يقوم بارسالها الى عناصر الجماعة بالخارج واهمها أحداث شلل بالدولة.

وتعود الأحداث الى فترة ما بعد الثورة وأثناء مداهمة قوات الأمن الى وكر لعناصر إرهابية ونجحت فى القبض عليهم واتضح بعد ذلك ان هذا الوكر مجرد كمين لقوات الأمن وخطط له محمود عزت مع أحد عناصر الجماعة فى حالة القبض عليه على ان يعترف بانه المكان الذى يختبأ فيه راس الأفعى.

ويلقى العمل الضوء على الحانب الإنساني لحياة ظابط قوات الأمن وتحديدا مراد “أمير كرارة” الذى يعيش مع ابنته ووالدته بعد وفاة زوجته وعلى الجانب الأخر المساعد له الذى يقدم دوره “أحمد غزي” والذى تربطه علاقة عاطفية بإحدى جيرانه “جلا هشام”.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.