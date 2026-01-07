قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اتصالحوا.. تطور مثير في أزمة فيديو وفاة شخص داخل مستشفى بأكتوبر

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

شهدت أزمة وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر ، تطورا مثيرا بعد تصالح إدارة المستشفى وأسرة المتوفى حيث تبادل الطرفان الاتهامات أمس في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة. 

وأجرت النيابة تحقيقات موسعة مع موظف بشركة سيارات بدولة خليجية بعد اتهامه لأطباء مستشفى كايرو كابيتال بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقه اثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي فيما اتهمته إدارة المستشفى بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

واتهم شقيق المتوفى في التحقيقات إدارة مستشفى كايرو ميديكال بالإهمال الطبي، مؤكدًا أن شقيقه لم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، وادعى غياب الأطباء لفترات طويلة وتأخر إجراءات الإسعاف والإنعاش.

فيما ذكر الطبيب المعالج للحالة، أن المريض وصل إلى المستشفى يوم السبت الماضي، محولًا من مستشفى زايد التخصصي، وهو في حالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من نزيف حاد في المخ، إلى جانب فشل في وظائف الكلى وارتفاع شديد في نسبة البوتاسيوم بالدم، وهي حالات طبية خطيرة تستوجب تدخلًا عاجلًا.

وأكد الطبيب المعالج، أن حالة المريض كانت شديدة الخطورة عند وصوله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بدأ التعامل معه فور دخوله، وبذل محاولات إنعاش مكثفة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل نتيجة تدهور حالته الصحية، ما أدى إلى وفاته.

وفي نهاية التحقيقات قرر الطرفين التنازل عن اتهامه للآخر وتم التصالح بينهما، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفى. 

كان تصدر مقطع فيديو تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقيام التقاط شخص مقطع فيديو يزعم فيه وفاة شقيقه داخل مستشفى شهير بأكتوبر، بسبب الإهمال الطبي أثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي. 

وقال ناشر الفيديو في مقطع مدته 30 ثانية: شوية صنايعية واحد دبلوم صنايع وواحد مش عارفين شغال إيه، مفيش ولا دكتور وسابوا أخويا يموت.. 4 ساعات بيغسلوله كلى ومش عارفين إنه عنده جلطة أهو مات قدامكم أهو.

وذكر في تعليقه على مقطع الفيديو المنشور على صفحته الشخصية قائلا: اخويا مات بسبب الاهمال لا يوجد دكتور اكثر من ساعتين ولا انعاش.. والسبب البهوات بيتفرجوا علي الماتش.

مستشفى كايرو كابيتال بأكتوبر مستشفى كايرو كابيتال أكتوبر وفاة مريض داخل مستشفى كايرو كابيتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

قطارات السكك الحديدية

تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة

ترشيحاتنا

نائب وزير الصحة

الصحة: نسعي لخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل بنهاية 2027

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بـ 55 كنيسة على مستوى الجمهورية

جانب من القافلة

الصحة تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد