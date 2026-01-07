اتصالحوا.. تطور مثير في أزمة فيديو وفاة شخص داخل مستشفى بأكتوبر

شهدت أزمة وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر ، تطورا مثيرا بعد تصالح إدارة المستشفى وأسرة المتوفى حيث تبادل الطرفان الاتهامات أمس في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.

وأجرت النيابة تحقيقات موسعة مع موظف بشركة سيارات بدولة خليجية بعد اتهامه لأطباء مستشفى كايرو كابيتال بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقه اثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي فيما اتهمته إدارة المستشفى بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم شقيق المتوفى في التحقيقات إدارة مستشفى كايرو ميديكال بالإهمال الطبي، مؤكدًا أن شقيقه لم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، وادعى غياب الأطباء لفترات طويلة وتأخر إجراءات الإسعاف والإنعاش.

فيما ذكر الطبيب المعالج للحالة، أن المريض وصل إلى المستشفى يوم السبت الماضي، محولًا من مستشفى زايد التخصصي، وهو في حالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من نزيف حاد في المخ، إلى جانب فشل في وظائف الكلى وارتفاع شديد في نسبة البوتاسيوم بالدم، وهي حالات طبية خطيرة تستوجب تدخلًا عاجلًا.

وأكد الطبيب المعالج، أن حالة المريض كانت شديدة الخطورة عند وصوله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بدأ التعامل معه فور دخوله، وبذل محاولات إنعاش مكثفة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل نتيجة تدهور حالته الصحية، ما أدى إلى وفاته.

وفي نهاية التحقيقات قرر الطرفين التنازل عن اتهامه للآخر وتم التصالح بينهما، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفى.

كان تصدر مقطع فيديو تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقيام التقاط شخص مقطع فيديو يزعم فيه وفاة شقيقه داخل مستشفى شهير بأكتوبر، بسبب الإهمال الطبي أثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي.

وقال ناشر الفيديو في مقطع مدته 30 ثانية: شوية صنايعية واحد دبلوم صنايع وواحد مش عارفين شغال إيه، مفيش ولا دكتور وسابوا أخويا يموت.. 4 ساعات بيغسلوله كلى ومش عارفين إنه عنده جلطة أهو مات قدامكم أهو.

وذكر في تعليقه على مقطع الفيديو المنشور على صفحته الشخصية قائلا: اخويا مات بسبب الاهمال لا يوجد دكتور اكثر من ساعتين ولا انعاش.. والسبب البهوات بيتفرجوا علي الماتش.