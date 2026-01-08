قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حفرة 15 مترا.. القبض على 8 أشخاص بنقبون عن الآثار داخل منزل بالسيدة زينب

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.
 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم 8 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة"، حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بذات العقار، وعُثر على حفرة بالطابق الأرضى بمساحة (2 متر ) بعمق (15 متر) كما ضُبط بحوزتهم أدوات التنقيب وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية الآثار القاهرة

