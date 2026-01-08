سقوط أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





