بضاعة بـ65 مليون جنيه.. مصرع 3 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالفيوم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "اتجار بالمخدرات ، خطف ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "الفيوم" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وبحوزتهم (قرابة 620 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، آيس ، إستروكس " – عدد من الأسلحة النارية المتنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (65) مليون جنيه.





