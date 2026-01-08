ضبط منتجات مجهولة المصدر بحملة تموينية ببلاط في الوادي الجديد

قامت إدارة تموين بلاط في الوادي الجديد بحملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والمحلات التجارية بقيادة السيد / مسعد علي مصطفي، مدير الادارة وقد اسفرت الحملة عن ضبط منتجات مجهولة المصدر والتي تمثلت في الآتي:

-عدد (80) كجم بالإضافة ل (10) عبوات بلاستيكية من العسل الأسود.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

ياتي ذلك في إطار حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة علي المنشآت الخدمية بناءً على توجيهات السيد اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد ،وتعليمات الدكتورة سلوي مصطفى، مدير عام مديرية التموين

وتحث المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959



