مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي يرى احتمالاً كبيراً لعقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين في مارس من العام المقبل.

وقال النائب لي سونج كويون للصحفيين، عقب مراجعة برلمانية لجهاز الاستخبارات الوطني: "يعتقد جهاز الاستخبارات الوطني أن كيم جونج أون مستعد للحوار مع الولايات المتحدة، وسيتواصل معها مستقبلاً عند توافر الشروط".

وصرّح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنه مستعد للتحدث مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مطالبها بنزع السلاح النووي، لكنه لم يُعلن عن استعداده للتحدث مع الولايات المتحدة عندما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات خلال زيارته لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.