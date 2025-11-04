دولة عربية تعلن وقف استيراد البنزين وتحقيق الاكتفاء الذاتي



أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، قرار بإيقاف استيراد وقود "البنزين، وزيت الغاز (الكاز)، والنفط الأبيض" وذلك لوصول الإنتاج المحلي منها إلى كميات تزيد على معدلات الاستهلاك المحلي.

وفي سياق أخر ؛ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن تنظيم داعش الإرهابي لم يعدّ يمثل تهديداً كبيراً داخل العراق ، مشيرا إلى أن تقديرات وزارة الدفاع تشير إلى وجود بين 400 و500 داعشي في جيوب معزولة على الحدود السورية وفي شمال شرق البلاد.

وشدد في تصريحات له نقلتها وكالة الانباء العراقية ؛ علي أنه سيتم الابقاء وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأمريكيين في قاعدة الأسد في العراق لمراقبة الحدود السورية.

وبيّن رئيس الحكومة العراقية أن بغداد بدأت تعاوناً أمنياً مع السلطات الجديدة في دمشق في مجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات