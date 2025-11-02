وزير الخارجية التركي: ندعم العراق بشكل كامل من أجل تنميته واستقراره

أعلن وزير الخارجية التركي عن دعمهم العراق بشكل كامل من أجل تنميته واستقراره، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ارتفع التضخم في قطاع التجزئة بمدينة إسطنبول التركية، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار في تركيا لا تزال قوية، وذلك قبل صدور البيانات الوطنية لشهر أكتوبر والمتوقعة بعد غد، الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن التضخم ارتفع بالمدينة التي تعد العاصمة التجارية للبلاد بنسبة 3.31% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، متجاوزًا نسبة سبتمبر السابق التي بلغت 3.19%، كما ارتفع التضخم السنوي في المدينة إلى 40.84% مقارنة بـ 40.75% في سبتمبر.

وتشير الأرقام إلى التحديات التي تواجه البلاد في تحقيق تقديراتها للتضخم لنهاية العام التي تتراوح بين 25% و29%، حيث ساهمت عوامل مثل الجفاف في رفع الأسعار، وهو ما أشار إليه وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس بأن تحقيق الهدف يبدو “صعبًا”، على حسب تعبيره.

ومع ذلك، أكد شيمشك أن الحكومة ملتزمة ببرنامجها للحد من التضخم، وأن التدهور الأخير في توقعات التضخم "مؤقت".

وفي إسطنبول، ساهم ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 17.3% في الزيادة الشهرية للتضخم، بينما واصلت أسعار المواد الغذائية مسارها التصاعدي مع زيادة شهرية بلغت 4.05%.

ومن المقرر أن ينشر المعهد التركي للإحصاء البيانات الوطنية للتضخم لشهر أكتوبر في 3 نوفمبر الجاري.



