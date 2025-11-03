قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مبعوث الرئيس الأمريكي يهنئ العراق وتركيا على الاتفاق الإطاري بشأن إدارة الموارد المائية

مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا
مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا
أ ش أ

هنأ مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا، اليوم الاثنين، العراق وتركيا على توقيع اتفاق إطاري بشأن إدارة الموارد المائية، مؤكداً الاستمرار بدعم العراق وشعبه في السعي نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار وبناء بيئة مستدامة.
وقال سافايا، في بيان نشره على حسابه عبر منصة (إكس) ، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، : "نُهنئ جمهوريتي العراق وتركيا على توقيع اتفاقٍ إطاريٍّ بين البلدين لمعالجة القضايا المستمرة المتعلقة بإدارة الموارد المائية".
وأضاف : " الاتفاق تضمَّن النقاط الرئيسية : إلتزام تركيا بإطلاق كمية محددة من المياه، تركيز العراق على إدارة الموارد المائية والاستخدام الأمثل لها، منح الشركات التركية حق تنفيذ مشاريع بناء السدود وإدارة المياه وسريان الاتفاق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد سنويًا".
وأكد أن هذا الاتفاق يعد خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الوصول المستدام إلى الموارد المائية الحيوية التي تمثل شريان حياةٍ لملايين العراقيين المتضررين من الجفاف وشح المياه.

مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا إدارة الموارد المائية دعم العراق

داليا البحيري
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
