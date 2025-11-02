وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه

وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الأحد/، علاقات بلاده مع تركيا بأنها "تاريخية "، مشيرا إلى أنه سيتم توقع وثيقة مع تركيا خاصة بكيفية إدارة المياه.

وقال حسين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بمقر وزارة الخارجية في بغداد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "زيارة الوزير فيدان إلى بغداد تأتي لبحث قضية المياه التي تمثل أهمية مشتركة بين البلدين، بجانب بحث 26 مذكرة تفاهم بمجالات مختلفة"، معربا عن دعم العراق للمباحثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أن الاتفاقية مع العراق حول المياه هي الأولى من نوعها، مشدداً على أن بلاده تدعم العراق بشكل كامل في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية والإعمار.

وقال: "بحثنا في بغداد العمل المشترك في مجالي المياه والتجارة، وهناك عدد من الاتفاقيات التي سنوقعها اليوم، والتي ستفتح الطريق أمام إصلاح البنى التحتية المائية، كما نعمل مع السلطات العراقية بشكل مباشر لمحاربة الإرهاب"، منوها بالتعاون المثمر مع العراق فيما يخص الطاقة.