جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي يناقشان قضايا الأمن في البحر الأحمر

عقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم العاشر في بلجيكا – بروكسل، برئاسة مشتركة بين كل من السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري)، والسفيرة Delphine Pronk، رئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور السفير خالد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية، رئيس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

عكس الاجتماع استمرار الزخم في مسار الحوار العربي - الأوروبي، وتعزيز قنوات التشاور السياسي والأمني بين الجانبين في مرحلة دقيقة تتسم بتطورات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان باهتمامٍ عميق أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل جوهر الصراع في المنطقة، إلى جانب تطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، وما يرتبط بها من انعكاسات إنسانية وأمنية.

كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الأمن في البحر الأحمر والأمن المائي والهجرة واللاجئين والنازحين، إضافةً إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تهدد الاستقرار في منطقتهم المشتركة، مجددين التزامهم بتوسيع نطاق الشراكة العربية - الأوروبية باعتبارها ركيزة أساسية للاستجابة الإقليمية.

كما شدد الجانبان على أهمية عقد الاجتماع الوزاري السادس في أقرب الآجال، تطلعاً إلى عقد القمة العربية - الأوروبية الثانية.