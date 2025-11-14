قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية
بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن
الشرطة السويدية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في ستوكهولم
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: السمنة سبب لرفض التأشيرات

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
فرناس حفظي

أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعليمات جديدة للدبلوماسيين الأميركيين تقضي باعتبار السمنة إلى جانب عدد من الأمراض المزمنة ضمن الأسباب المحتملة لرفض طلبات التأشيرات المقدَّمة من أشخاص يسعون لدخول الولايات المتحدة، وذلك وفق مقتطفات من برقية دبلوماسية اطّلعت عليها مجلة بوليتيكو.


ووفق المجلة، يمثل توجيه روبيو تشدداً ملحوظاً في تطبيق قاعدة "الإعانة العامة" (Public Charge) التي تعتمدها الحكومة الفيدرالية، والتي تهدف إلى منع دخول المهاجرين المتوقع حاجتهم إلى مساعدات حكومية مستقبلًا، مثل برنامج الضمان التكميلي SSI أو برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة TANF.


وتشير البرقية المؤرخة في 6 نوفمبر إلى أن مبدأ الاكتفاء الذاتي يشكل ركناً ثابتاً في سياسة الهجرة الأميركية، وأن استخدام معيار "الإعانة العامة" في تقييم القبول أو الرفض مطبّق في قوانين الهجرة منذ أكثر من قرن من الزمن.

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

ربة منزل تنهي حياتها

ربة منزل تنهي حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة في كفر الشيخ

سيارات الإسعاف ارشيفيه

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

كسح مياه الأمطار

كفر الشيخ .. رفع مياه الأمطار من شوارع وميادين بيلا | صور

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

