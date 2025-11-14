وزير الخارجية الأمريكي: السمنة سبب لرفض التأشيرات

أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعليمات جديدة للدبلوماسيين الأميركيين تقضي باعتبار السمنة إلى جانب عدد من الأمراض المزمنة ضمن الأسباب المحتملة لرفض طلبات التأشيرات المقدَّمة من أشخاص يسعون لدخول الولايات المتحدة، وذلك وفق مقتطفات من برقية دبلوماسية اطّلعت عليها مجلة بوليتيكو.



ووفق المجلة، يمثل توجيه روبيو تشدداً ملحوظاً في تطبيق قاعدة "الإعانة العامة" (Public Charge) التي تعتمدها الحكومة الفيدرالية، والتي تهدف إلى منع دخول المهاجرين المتوقع حاجتهم إلى مساعدات حكومية مستقبلًا، مثل برنامج الضمان التكميلي SSI أو برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة TANF.



وتشير البرقية المؤرخة في 6 نوفمبر إلى أن مبدأ الاكتفاء الذاتي يشكل ركناً ثابتاً في سياسة الهجرة الأميركية، وأن استخدام معيار "الإعانة العامة" في تقييم القبول أو الرفض مطبّق في قوانين الهجرة منذ أكثر من قرن من الزمن.