الشرطة السويدية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في ستوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الجمعة، سقوط قتلى وجرحى إثر اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في مدينة ستوكهولم، دون الكشف عن عدد الضحايا أو أعمارهم حتى الآن.

وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وقال متحدث باسم الشرطة السويدية إن الحادث وقع فجأة، مما استدعى تدخل فرق الطوارئ بشكل عاجل لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين.

وأضاف أن السبب الرئيسي للاصطدام لم يتضح بعد، موضحًا أنه لا يمكن استبعاد أي عامل سواء كان فنيًا أو بشريًا.

وأغلق رجال الشرطة المنطقة المحيطة بالمحطة مؤقتًا لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمل فرق الإنقاذ، كما تم تحويل حركة المرور إلى طرق بديلة لتجنب أي ازدحام إضافي. ودعت السلطات العامة إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن فرق الطوارئ.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الحوادث المرورية المميتة في السويد خلال الفترة الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول سلامة الحافلات والمركبات العامة في البلاد، وضرورة تعزيز معايير الأمن والسلامة على الطرق.