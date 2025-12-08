ميلود حمدي يمنح الإسماعيلي مهلة للميركاتو الشتوي قبل الرحيل عن تدريب الدراويش

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن المدرب الجزائري ميلود حمدي، قرر الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خلال الفترة الحالية، بسبب أزمات القيد التي يعاني من النادي.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن ميلود حمدي تقدم باستقالة إلى مجلس إدارة النادي قبل مباراة حرس الحدود في كأس مصر، ولكن مجلس إدارة النادي رفض وطلب من المدرب الاستمرار في مهام عمله.

وتابع، أن مجلس إدارة النادي وعد ميلود بحل أزمة القيد قبل يناير وتدعيم الفريق بصفقات جديدة، ولكن المدرب منح الإدارة مهلة حتى الانتقالات الشتوية، وحال لم يتم حل أزمة القيد سيرحل الجزائري عن تدريب الدراويش.