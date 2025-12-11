تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 11-12-2025

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 11-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

الذهب ينخفض

وانخفض سعر جرام الذهب مقدارا طفيفًا لم يجاوز 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وخلال تعاملات مساء اليوم ارتفع سعر الذهب مقدار 15 جنيها ليصل مجمل صعوده منذ مطلع الأسبوع الجاري نحو 81 جنيها في المتوسط .

تذبذب المعدن الأصفر

وعلي مدار الأسابيع الماضية شهد سعر الذهب حالة من التذبذب حيث فقد نحو 550 جنيها على الاقل من قيمته في محلات الصاغة المصرية

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في اخر تحديث له قبل قليل نحو

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6451 جنيها للبيع و 6485 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 نحو 5645 جنيها للبيع و 5675 جنيها للشراء

عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4838 جنيها للبيع و 4864 جنيها للشراء

عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3763 جنيها للشراء و 3783 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 45.16 ألف جنيه للبيع و 45.4 ألف جنيه للشراء

سعر أ وقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4272 دولارا للبيع و 4273 دولارا للشراء

التيسير الكمي: دفعة قوية للذهب

أعلن الفيدرالي عن برنامج مشتريات جديد لأذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا للحفاظ على مستويات السيولة، مع توجيه لتدرج عمليات الشراء في الأشهر المقبلة.

وعلق لوكا قائلاً: هذا البرنامج يمثل دعمًا مباشرًا للذهب، لأنه يعزز السيولة ويخفض تكلفة الفرصة البديلة، مما يحفز الطلب على المعدن النفيس عالميًا، المستثمرون سيرون في الذهب الحصن الأبرز أمام تقلبات السوق والسياسات النقدية المرنة."

وأضاف:مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي وتراجع العوائد الحقيقية، يتوقع أن الذهب يستفيد بشكل مضاعف، ما قد يدفعه إلى تسجيل مستويات قياسية لم نشهدها منذ عقود."

الذهب يتصدر المشهد في 2026

وذكرت البيانات الاقتصادية المقبلة، وتقارير التضخم والوظائف، ستكون حاسمة لتحديد مسار الذهب في 2026، مضيفًا: جاذبية الذهب لن تتوقف عند المستثمرين التقليديين فقط، بل ستستقطب صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن ملاذ آمن، مما يجعل المعدن النفيس في قلب الأحداث الاقتصادية العالمية في العام المقبل."