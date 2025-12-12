تسبب فى إصابتها.. مدرس يتعدى على طالبة بالضرب داخل المدرسة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى مدرس على إحدى الطالبات بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال والدة الطالبة (ربة منزل) تضررت من قيام (مدرس) بالتعدى على نجلتها (طالبة "مصابة بكدمة بالركبة اليمنى") بالضرب والتسبب فى إصابتها أثناء تواجدها بإحدى المدارس.

بمواجهة المشكو فى حقه ، أقر بأنه طلب من المذكورة عدم الجلوس بجوار زملائها والجلوس بمكان شاغر فرفضت فقام بتوبيخها ودفعها فسقطت أرضاً دون قصد مما أسفر عن إصابتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






