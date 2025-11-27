برلماني: رؤية الرئيس تضع مصر على طريق التنمية المستدامة وحماية الطفل

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعة اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية جاءت واضحة ومباشرة، وحددت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالعملية الانتخابية أو حماية الطفل أو تعزيز التحول الرقمي.

وأشار حافظ إلى أن التأكيد على نزاهة انتخابات مجلس النواب ورفض أي تجاوزات يعكس التزام القيادة بضمان تمثيل إرادة المواطنين بدقة، مؤكدًا أن هذا يعزز ثقة المصريين في مؤسسات الدولة ويؤسس لمرحلة سياسية مستقرة ومسؤولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن الإنجازات والتحديات يعكس صورة واضحة عما تحقق من تنمية في البنية الأساسية والطاقة والتعليم والصحة، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات والأطراف السياسية والمجتمع المدني.

وفيما يخص ما ذكره الرئيس عن قانون الطفل وتعديلاته، قال حافظ إن هذا الملف يمثل أولوية تشريعية حقيقية، ويهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع، مع تطبيق صارم للقوانين لضمان بيئة آمنة ومستقرة للأجيال الجديدة.

كما أشار النائب إلى أهمية ما طرحه الرئيس بشأن التحول الرقمي والميكنة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الأخطاء البشرية، ويسهم في تطوير الأداء العام للدولة بما يتواكب مع المعايير العالمية.

وأوضح أحمد حافظ أن كلمة الرئيس حملت رسالة طمأنة للمصريين، ورسمت خارطة واضحة لمسار الدولة، مؤكداً أن أعضاء مجلس الشيوخ والأحزاب الوطنية سيستمرون في دعم الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار وخدمة المواطنين.