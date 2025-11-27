شباب«الشيوخ» تستعرض خطة عملها لدور الانعقاد الأول

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد دياب، اليوم خطة عملها الجديدة لدور الانعقاد الأول، والتي وضعت في مقدمة أولوياتها ملف الوعي وأهميته بين الشباب، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ بمسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأكد النائب أحمد دياب، أن الوعي يمثل أحد أهم أدوات تعزيز الانتماء وبناء الشخصية المتوازنة، مشددًا على ضرورة تعميق تأثيره الإيجابي على فكر وثقافة الشباب، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة محاورها الاستراتيجية التي تجمع بين بناء الوعي، وتنمية الاقتصاد الرياضي، واكتشاف المواهب الرياضية، باعتبارها ركائز أساسية للعمل خلال الفترة المقبلة.

دعم مراكز الشباب في صدارة خطة العمل

ومن جانبه، أوضح النائب نشأت حتة، أمين سر اللجنة، أن محور دعم مراكز الشباب يأتي في صدارة خطة العمل، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تمثل البنية الأساسية للتنمية الرياضية والاجتماعية في مختلف القرى والمدن، مضيفًا أن اللجنة ستعمل على تعزيز دور مراكز الشباب وتحويلها إلى نقاط جذب وإشعاع ثقافي ورياضي تستهدف جميع فئات الشباب.