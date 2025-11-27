قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

شباب«الشيوخ» تستعرض خطة عملها لدور الانعقاد الأول

لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ
لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

ناقشت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد دياب، اليوم خطة عملها الجديدة لدور الانعقاد الأول، والتي وضعت في مقدمة أولوياتها ملف الوعي وأهميته بين الشباب، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ بمسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأكد النائب أحمد دياب، أن الوعي يمثل أحد أهم أدوات تعزيز الانتماء وبناء الشخصية المتوازنة، مشددًا على ضرورة تعميق تأثيره الإيجابي على فكر وثقافة الشباب، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة محاورها الاستراتيجية التي تجمع بين بناء الوعي، وتنمية الاقتصاد الرياضي، واكتشاف المواهب الرياضية، باعتبارها ركائز أساسية للعمل خلال الفترة المقبلة.

دعم مراكز الشباب في صدارة خطة العمل

ومن جانبه، أوضح النائب نشأت حتة، أمين سر اللجنة، أن محور دعم مراكز الشباب يأتي في صدارة خطة العمل، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تمثل البنية الأساسية للتنمية الرياضية والاجتماعية في مختلف القرى والمدن، مضيفًا أن اللجنة ستعمل على تعزيز دور مراكز الشباب وتحويلها إلى نقاط جذب وإشعاع ثقافي ورياضي تستهدف جميع فئات الشباب.

بمجلس الشيوخ النائب أحمد دياب

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

مجلس الوزراء

وزيرة التخطيط :الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9 % ليصل إلى 167.6 مليار جنيه مستحوذاً على نحو 66% من اجمالي الاستثمارات

تعاون مصري صيني

اتفاقية تعاون وبيان مشترك بين الأعلى للآثار والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بالصين

مهرجان العسل المصري

جودة عالمية وتخفيضات تصل لـ 30%.. العسل المصري يثبت مكانته عالميا بمهرجانه الثامن

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

