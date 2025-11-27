قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
فن وثقافة

مازن الغرباوي: شرم الشيخ للمسرح اعتمد على مبدأ التواصل بين الثقافات من بدايته

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
أحمد البهى

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي سوقًا دوليًا مشتركًا بدأ باجتماع لأهم رؤساء ومديري المهرجانات المسرحية الكبيرة حول العالم، في إطار التعاون المشترك بينها لبحث سبل الأفكار الجديدة، وقام بترجمة اللقاء الفنانة الدكتورة  هاجر النحراوي.

شهد اللقاء حضورًا لافتًا لعدد من صناع القرار المسرحي ومديري المهرجانات الدولية، وجاء انعقاده في إطار حرص المهرجان على فتح آفاق تعاون جديدة، وترسيخ شبكة علاقات مهنية ممتدة بين المؤسسات والجهات الفاعلة في المشهد المسرحي العالمي. وقد شكّل هذا التجمع منصة للحوار البنّاء ناقش خلالها الحاضرون أهم التحديات التي تواجه المهرجانات، وسبل تطوير الشراكات المستدامة، إلى جانب وضع أسس عملية لتبادل العروض والتجارب التدريبية والمبادرات الشبابية.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المخرج مازن الغرباوي عن فخره بهذا اللقاء النوعي، مؤكدًا أن المهرجان منذ انطلاقه اعتمد على مبدأ التواصل بين الثقافات كركيزة أساسية لمشروعه. وأشار إلى أن الدبلوماسية الثقافية ليست مجرد شعار، بل ممارسة واقعية تُترجم عبر التعاون المشترك وتبادل الرؤى، بما يثري الحركة المسرحية ويمنح الشباب فرصًا أوسع للتجربة والتطور.

ناقش الحاضرون مجموعة من المقترحات المتعلقة بعقد بروتوكولات تعاون مستقبلية تشمل تبادل العروض المسرحية، وتنظيم ورش عمل مشتركة، واستضافة مواسم ثقافية متبادلة، إضافة إلى وضع آليات واضحة لتيسير انتقال الفنانين وصناع المسرح بين المهرجانات المختلفة في إطار منظم وداعم للإبداع.

وأشاد رؤساء المهرجانات المشاركون بالدور الكبير الذي يلعبه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في تعزيز حضور المسرح العربي على الساحة الدولية، مؤكدين استعدادهم للدخول في تعاون فعّال يهدف إلى دعم الفنانين الشباب وتوفير منصات جديدة لهم. وقد قدم رؤساء المهرجانات أنفسهم خلال اللقاء، ومن بينهم:

قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، أعرب عن سعادته بفكرة الـ Open Market وبجهود مهرجان شرم الشيخ الدولي، مؤكدًا فخره بمهرجان سيبيو الدولي.

هارولد ديفيد رئيس مهرجان أفينيون أوف، الذي أثنى على أهمية هذا اللقاء المتميز الذي يجمع نخبة من رؤساء المهرجانات الدولية.

البروفسير جون وونج سون من كوريا، أعرب عن سعادته بمقابلة رواد المسرح في العالم، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بالمسرح في كوريا، حيث تُقام مهرجانات في ١٦ مقاطعة.

الفنانة مونيكا زين التي أشادت بالتعاون مع مهرجان شرم الشيخ، وتحدّثت عن استضافة مهرجان سيتفي بولندا للمونودراما في كراكوف، مؤكدة رفعهم شعار "مسرح من أجل السلام".

أما البروفسير ليفان خيتاجوري عضو جمعية ITI بجورجيا، الذي أثنى على اللقاء وجهود المخرج مازن الغرباوي، والفنان ويلي براجر مدير مهرجان الرقص والأداء المعاصر "أنتيساتيك" ببلغاريا، الذي أعلن عن انعقاد الدورة القادمة للمهرجان في بلغاريا، والفنانة والمخرجة منى العلمي مدير مهرجان الرباط بكازابلانكا، التي أكدت أهمية الفنون الحية في بناء جسور التواصل الإنساني.

الفنان والمخرج حمد عبد الرضا من قطر، الذي شدد على أهمية هذا اللقاء وتمتين التعاون الدولي، والكاتب والمخرج عماد الشنفري من سلطنة عمان، الذي تحدث عن إقامة الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي وتطوير خططه المستقبلية.

المخرج الدكتور عبد الكريم بن علي بن جواد اللواتي من سلطنة عمان، الذي تحدث عن مشروع المسرح الوطني وتطور المهرجان المسرحي العماني، والكاتبة والإعلامية رولا الهباهبة التي تحدثت عن شركتها الفنية وورشها الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، معبرة عن سعادتها بعضوية لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل.


واختُتم اللقاء بالتقاط صورة تذكارية، ووجّه المخرج مازن الغرباوي الشكر لشركة MF لتنظيمها هذا الحدث، ولمنسق اللقاء المهني لسوق سيفتي أوبن ماركت الأستاذ عز الدين حافظ.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز حضورها على خريطة السياحة العالمية في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الثرية ودعمها لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن الغرباوي الدكتورة هاجر النحراوي

