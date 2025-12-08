ما مدى موثوقية نيسان روج؟ أبرز ما كشفته "تقارير المستهلك"

تعد نيسان روج سيارة بالغة الأهمية للعلامة التجارية اليابانية منذ ظهورها في عام 2007، وهي حالياً الطراز الأكثر مبيعًا لنيسان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أثبتت السيارة، في أحدث الاختبارات، تميزها بين سيارات الـ SUV المدمجة بفضل سعرها الجذاب، وقيادتها الهادئة والسلسة، وميزات مساعدة السائق الوفيرة، والتصميم الخارجي الأنيق، بالإضافة إلى مقصورتها الواسعة والمريحة ذات الشعور الفاخر.

موثوقية نيسان روج 2025: أعلى من المتوسط

وفقًا لتقارير "كونسيومر ريبورتس" (Consumer Reports - CR)، التي تستند إلى استطلاعات رأي المشتركين حول الأعطال التي تعرضت لها مركباتهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فإن الموثوقية المتوقعة لنيسان روج 2025 تقع في فئة أعلى من المتوسط.

يشير هذا التقييم إلى أن السيارة لا يتوقع أن تسبب الكثير من المشاكل بخلاف الصيانة والاستهلاك الطبيعي، وهو ما تؤكده تكاليف الإصلاح المعقولة.

ويشار إلى أن هذا الاستطلاع يخص نموذج نيسان روج 2025 تحديدًا .

الأفضلية للطراز 2024: استثناء في الموثوقية

على الرغم من أن طراز 2025 يظهر موثوقية جيدة، إلا أنه ليس الطراز الأكثر موثوقية في تاريخ نيسان روج.

بالنظر إلى بيانات CR للسنوات من 2014 إلى 2025، يتفوق طراز نيسان روج 2024 بفارق كبير، حيث حقق أعلى تقييم للموثوقية على الإطلاق، بنتيجة استثنائية.

وقد أكد مالكو الطراز 2024، في منتديات العملاء، تجربة ملكية خالية من الأعطال، على الرغم من الشكاوى السابقة التي كانت مرتبطة بناقل الحركة CVT في الأجيال القديمة.

مقارنة الأجيال: روج 2025 في المركز الثالث

تُصنف نيسان روج 2025 كثالث أكثر طرازات نيسان روج موثوقية التي تم استطلاعها من قبل "كونسيومر ريبورتس" منذ عام 2014.

يسبقها طراز 2024 (الأعلى تقييمًا)، وكذلك طراز 2020 الذي حصد تصنيف "أعلى من المتوسط" أيضًا، رغم أنه يتفوق في القيمة النقطية.

تلي هذه الطرازات نسخ 2016-2019، و 2023، وروج 2021، التي حصلت على تصنيف موثوقية "متوسط".

في حين سجلت طرازات 2014، 2015، و 2022 تصنيف "أقل من المتوسط" للموثوقية.