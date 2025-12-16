نادي المعادي واليخت يدعو أعضاءه للمشاركة في انتخابات مجلس الإدارة

وجّه نادي المعادي واليخت دعوة رسمية إلى الأعضاء للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 19 ديسمبر القادم، في إطار حرص النادي على تعزيز المشاركة الديمقراطية وتيسير عملية التصويت.

وفي هذا السياق، أعلن النادي عن نشر فيديو توضيحي يشرح بالتفصيل خطوات وآلية التصويت الإلكتروني، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء بكل يسر وسلاسة.

ومن جانبه، صرّح المهندس إبراهيم شلباية، رئيس مجلس إدارة نادي المعادي واليخت، قائلاً: "نحرص في نادي المعادي واليخت على توفير بيئة انتخابية حديثة وآمنة تضمن الشفافية والنزاهة، وتسهم في تسهيل مشاركة جميع الأعضاء في اختيار مجلس إدارتهم. ويأتي تطبيق التصويت الإلكتروني كخطوة مهمة ضمن خطة التطوير والتحول الرقمي التي ينتهجها النادي، بما يواكب أحدث النظم الإدارية."

وأكد شلباية أهمية مشاركة الأعضاء في الانتخابات، داعيًا الجميع إلى الاطلاع على الفيديو التوضيحي والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الذي يعكس روح الانتماء والديمقراطية داخل النادي.