قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصمة الهيليوم تقود إلى الكنوز.. اكتشاف علمي لتحديد مواقع الذهب المدفون
أهالي منوف يطالبون بتدخل عاجل بعد انهيار ضريح مسجد أثري وظهور عظام
بعد حادث سيدني.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
أهل المجني عليه | مفاجأة صادمة في محاكمة قاتلي تاجر الذهب بالبحيرة
بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي المعادي واليخت يدعو أعضاءه للمشاركة في انتخابات مجلس الإدارة

ابراهيم شلباية
ابراهيم شلباية
محمد سمير

وجّه نادي المعادي واليخت دعوة رسمية إلى الأعضاء للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 19 ديسمبر القادم، في إطار حرص النادي على تعزيز المشاركة الديمقراطية وتيسير عملية التصويت.

وفي هذا السياق، أعلن النادي عن نشر فيديو توضيحي يشرح بالتفصيل خطوات وآلية التصويت الإلكتروني، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء بكل يسر وسلاسة.

ومن جانبه، صرّح المهندس إبراهيم شلباية، رئيس مجلس إدارة نادي المعادي واليخت، قائلاً: "نحرص في نادي المعادي واليخت على توفير بيئة انتخابية حديثة وآمنة تضمن الشفافية والنزاهة، وتسهم في تسهيل مشاركة جميع الأعضاء في اختيار مجلس إدارتهم. ويأتي تطبيق التصويت الإلكتروني كخطوة مهمة ضمن خطة التطوير والتحول الرقمي التي ينتهجها النادي، بما يواكب أحدث النظم الإدارية."

وأكد شلباية أهمية مشاركة الأعضاء في الانتخابات، داعيًا الجميع إلى الاطلاع على الفيديو التوضيحي والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الذي يعكس روح الانتماء والديمقراطية داخل النادي.

نادي المعادي واليخت انتخابات مجلس إدارة النادي إبراهيم شلباية رئيس مجلس إدارة نادي المعادي واليخت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد : الإنتهاء من جاهزية 22 مقرا انتخابيا لاستقبال 271084 ناخب علي مستوي المحافظة

ننشر أسماء المقرات الانتخابية وأعداد الناخبين لدائرة بورسعيد الأولى خلال جولة الإعادة

اطلاق حملة "ستر ودفا واطعام" لتوزيع بطاطين وألحفة الشتاء على غير القادرين بقرى ونجوع الأقصر

ستر ودفا وإطعام.. حملة لتوزيع بطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع الأقصر

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يكرم الطالب عبدالرحمن مهدى لفوزه بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم .. صور

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد