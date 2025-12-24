قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مارينا جديدة لليخوت ومنشآت شاطئية بشرم الشيخ ودهب تحظى بموافقات «العليا لتراخيص الشواطئ»

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
ايمن محمد

شارك اللواء الدكتور خالد مبارك بكري، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، الذي عُقد برئاسة  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار دعم جهود التنمية السياحية والاستثمارية بمحافظة جنوب سيناء، وتعزيز الاستغلال الأمثل للشواطئ مع الحفاظ على البيئة الساحلية.

شهد الاجتماع حضور اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، واللواء حسن الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء عادل عزت البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، إلى جانب ممثلي المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمركز القومي لبحوث المياه، وهيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شارك ممثلو وزارات الدفاع، والنقل، والبيئة، والتنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار، فضلًا عن ممثلي المحافظات الساحلية، وهي بورسعيد، والبحيرة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ومطروح، والإسكندرية، والسويس.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، حيث جرى عرض خمسة ملفات تتعلق بمشروعات استثمارية وتراخيص بالمنطقة الشاطئية، وفقًا للضوابط البيئية والمعايير الفنية المنظمة. وتصدّرت الموافقات إنشاء مارينا للمشاة ومرسى جديد لليخوت بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في دعم السياحة البحرية وتعزيز مكانة المدينة كمقصد عالمي لليخوت.

وشملت الموافقات توفيق أوضاع منشآت شاطئية بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة، وتوفيق أوضاع منشآت شاطئية بأحد فنادق مدينة دهب في إطار تنظيم الاستخدامات الشاطئية والحفاظ على الطابع البيئي للمدينة، إلى جانب إنشاء منشآت شاطئية خدمية بأحد فنادق دهب بما يدعم النشاط السياحي ويوفر خدمات متكاملة للزائرين، فضلًا عن تقنين منشآت شاطئية وخدمية وترفيهية بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ، بما يضمن استمرارية النشاط السياحي في إطار قانوني منظم.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري، تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا لطلبات التراخيص، مع التشديد على ضرورة عرض المشروعات على اللجنة قبل بدء التنفيذ، حفاظًا على اتزان الشواطئ والبيئة البحرية.

ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أن اعتماد هذه المشروعات يعكس التوجه الجاد للدولة نحو دعم الاستثمار السياحي المستدام، مشددًا على حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين جذب 

 وحماية الموارد الطبيعية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير البيئية والقانونية.

