أقل من 500 ألف.. اركب سيارة فرنسية أوتوماتيك سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات الفرنسية، منها السيارة الشهيرة بيجو 301، والتي انطلقت عبر باقة من الموديلات، مع مفهوم السيدان العائلي صاحب الـ 4 أبواب، إلى جانب السعة التخزينية، وعدد متنوع مع التجهيزات.

وظهرت السيارة بيجو 301 موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل، وبسعر يبلغ 490 ألف جنيه، مع عدد بسيط من الكيلومترات، ولكن ننصح دومًا بأهمية الكشف الفني الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط السعر قبل إتمام عملية شراء أي سيارة مستعملة.

بيجو 301

مواصفات وتجهيزات بيجو 301

تعتمد بيجو 301 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي قادر على إنتاج قوة تصل إلى 115 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 150 نيوتن/متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.5 لتر عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

بيجو 301

تحمل بيجو 301 ملامح تصميمية عصرية تعكس لغة العلامة الفرنسية في الخطوط الحادة والديناميكية، حيث تأتي السيارة بطول 4445 مم وعرض 1953 مم وارتفاع 1474 مم، مع جنوط رياضية قياس 16 بوصة وشبكة أمامية متعددة الفتحات مع لمسات فضية، وتشمل الإضاءة مصابيح LED أمامية ذات تصميم حاد.

بيجو 301

وتضم المقصورة الداخلية لشاشة عرض الوسائط المتعددة بقياس 7 بوصة توفر التحكم في النظام الترفيهي بسهولة، إلى جانب دعم البلوتوث ومنفذ USB لتوصيل الأجهزة الذكية، كما يشمل النظام الصوتي مكيف هواء لتوزيع الهواء بكفاءة، مع مرايا كهربائية للتحكم وإمكانية ضبط الزجاج الكهربائي للأبواب الأربعة.

بيجو 301

تأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية تبلغ 506 لتر، بينما تحتوي 301 على فرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD، إضافة إلى منظومة وسائد هوائية AIRBAGS لتوفير حماية إضافية للركاب، كما تتضمن السيارة مثبت سرعة، حساسات ركن خلفية، نظام إنذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للأبواب.