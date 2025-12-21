قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نيسان تقدم الجيل الجديد من سيرينا.. بمساحة عائلية وقدرات خاصة

صبري طلبه

تواصل نيسان ، تعزيز حضورها في السوق اليابانية، من خلال الكشف عن النسخة المحدثة من طراز سيرينا.

حيث يأتي هذه الاصدار بتحسينات عملية للاستخدام اليومي، مع تركيز واضح على الجوانب العملية والتقنية، إلى جانب تقديم حلول مخصصة لفئات معينة من المستخدمين، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

نيسان سيرينا بتجهيزات عائلية وخاصة

واحدة من أبرز الإضافات في نيسان سيرينا المحدثة هي توفير خيار مقعد قابل للانزلاق إلى خارج السيارة، وهو تجهيز يهدف إلى تسهيل عملية الدخول والخروج، خاصة لمن يحتاجون إلى دعم إضافي أثناء التنقل، كما تعزز هذه الميزة من الطابع العائلي للسيارة، وتؤكد على اهتمام نيسان بتقديم حلول عملية تتجاوز الاستخدام التقليدي لسيارات الميني فان.

الأداء الفني لسيارة نيسان سيرينا

تنطلق نيسان سيرينا بخيارين رئيسيين للدفع، الأول يعتمد على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 148 حصانًا، أما الخيار الثاني، فيتمثل في نظام الدفع الهجين e-Power الذي يوفر قوة إجمالية تبلغ 161 حصانًا، مع اعتماد مفهوم القيادة الكهربائية المدعومة بمحرك بنزين، ويتوفر كلا النظامين مع خيار الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي.

تجهيزات السيارة نيسان سيرينا

تقدم سيرينا المحدثة حلولًا جديدة لمساحة التخزين داخل السيارة، حيث تم توفير وحدة تخزين كبيرة في صندوق الأمتعة يمكن استخدامها كمقعد إضافي أو طاولة، وذلك في بعض الفئات التي لم تعد تتضمن مقاعد الكابتن مع مساند قدم مدمجة، وبدلًا من ذلك، أصبحت هذه التجهيزات متاحة كخيارات إضافية ضمن أنظمة Multi Box وMulti Bed.

وشهدت المقصورة تحديثًا تقنيًا ملحوظًا، إذ أصبحت الشاشة الوسطية بقياس 12.3 بوصة تعمل بنظام Nissan Connect المحدّث، مع دمج خدمات جوجل، كما حصل نظام الرؤية المحيطية الذكي على تطويرات إضافية تعزز من سهولة الركن، وتستمر السيارة بتوفير مقصورة بثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 أو 8 ركاب، مع توزيع عملي للمساحات.

تصميم خارجي يجمع بين الطابع العائلي والرياضي

من الناحية التصميمية، تجمع نيسان سيرينا بين المظهر العائلي واللمسات الرياضية، حيث تأتي الواجهة الأمامية بشبك كبير مطلي بالكروم في إحدى الفئات، مع مصابيح تعمل بتقنية LED، بينما تتوفر فئة أخرى بشبك أمامي أصغر حجمًا يمنح السيارة مظهرًا مختلفًا، وتشترك جميع الفئات في تجهيزات مثل الجنوط الرياضية، والأبواب الجانبية الكهربائية، إضافة إلى حساسات الركن، والمصابيح النهارية، وإشارات الانعطاف المدمجة.

أسعار السيارة نيسان سيرينا في اليابان

تبدأ أسعار نيسان سيرينا في السوق اليابانية من 2,785,200 ين للنسخة الأساسية العاملة بمحرك البنزين، أي ما يعادل نحو 17,700 دولار أمريكي، وفي المقابل، تصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا من النسخ الهجينة بنظام e-4ORCE إلى 5,099,600 ين، أي قرابة 32,400 دولار أمريكي.

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

هدير عبدالرازق

هدير عبدالرازق تخضع لإعادة تأهيل في السجن بعد حبسها عام .. تفاصيل

سارة خليفة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تصنيع المخدرات لاستكمال المرافعة

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد