نيسان تقدم الجيل الجديد من سيرينا.. بمساحة عائلية وقدرات خاصة

تواصل نيسان ، تعزيز حضورها في السوق اليابانية، من خلال الكشف عن النسخة المحدثة من طراز سيرينا.

حيث يأتي هذه الاصدار بتحسينات عملية للاستخدام اليومي، مع تركيز واضح على الجوانب العملية والتقنية، إلى جانب تقديم حلول مخصصة لفئات معينة من المستخدمين، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

نيسان سيرينا بتجهيزات عائلية وخاصة

واحدة من أبرز الإضافات في نيسان سيرينا المحدثة هي توفير خيار مقعد قابل للانزلاق إلى خارج السيارة، وهو تجهيز يهدف إلى تسهيل عملية الدخول والخروج، خاصة لمن يحتاجون إلى دعم إضافي أثناء التنقل، كما تعزز هذه الميزة من الطابع العائلي للسيارة، وتؤكد على اهتمام نيسان بتقديم حلول عملية تتجاوز الاستخدام التقليدي لسيارات الميني فان.

الأداء الفني لسيارة نيسان سيرينا

تنطلق نيسان سيرينا بخيارين رئيسيين للدفع، الأول يعتمد على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 148 حصانًا، أما الخيار الثاني، فيتمثل في نظام الدفع الهجين e-Power الذي يوفر قوة إجمالية تبلغ 161 حصانًا، مع اعتماد مفهوم القيادة الكهربائية المدعومة بمحرك بنزين، ويتوفر كلا النظامين مع خيار الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي.

تجهيزات السيارة نيسان سيرينا

تقدم سيرينا المحدثة حلولًا جديدة لمساحة التخزين داخل السيارة، حيث تم توفير وحدة تخزين كبيرة في صندوق الأمتعة يمكن استخدامها كمقعد إضافي أو طاولة، وذلك في بعض الفئات التي لم تعد تتضمن مقاعد الكابتن مع مساند قدم مدمجة، وبدلًا من ذلك، أصبحت هذه التجهيزات متاحة كخيارات إضافية ضمن أنظمة Multi Box وMulti Bed.

وشهدت المقصورة تحديثًا تقنيًا ملحوظًا، إذ أصبحت الشاشة الوسطية بقياس 12.3 بوصة تعمل بنظام Nissan Connect المحدّث، مع دمج خدمات جوجل، كما حصل نظام الرؤية المحيطية الذكي على تطويرات إضافية تعزز من سهولة الركن، وتستمر السيارة بتوفير مقصورة بثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 أو 8 ركاب، مع توزيع عملي للمساحات.

تصميم خارجي يجمع بين الطابع العائلي والرياضي

من الناحية التصميمية، تجمع نيسان سيرينا بين المظهر العائلي واللمسات الرياضية، حيث تأتي الواجهة الأمامية بشبك كبير مطلي بالكروم في إحدى الفئات، مع مصابيح تعمل بتقنية LED، بينما تتوفر فئة أخرى بشبك أمامي أصغر حجمًا يمنح السيارة مظهرًا مختلفًا، وتشترك جميع الفئات في تجهيزات مثل الجنوط الرياضية، والأبواب الجانبية الكهربائية، إضافة إلى حساسات الركن، والمصابيح النهارية، وإشارات الانعطاف المدمجة.

أسعار السيارة نيسان سيرينا في اليابان

تبدأ أسعار نيسان سيرينا في السوق اليابانية من 2,785,200 ين للنسخة الأساسية العاملة بمحرك البنزين، أي ما يعادل نحو 17,700 دولار أمريكي، وفي المقابل، تصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا من النسخ الهجينة بنظام e-4ORCE إلى 5,099,600 ين، أي قرابة 32,400 دولار أمريكي.